PRADA プラダ 長財布 サフィアーノレザー 三角ロゴ ブラック 黒

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商品詳細
カラー···ブラックPRADAプラダラウンドファスナージップ長財布サフィアーノレザー三角ロゴ友人から譲りうけ使用していましたが別の財布を購入した為出品です※素人の保管ですのでノークレームノーリターンでお願いします
http://narcologia.ru/goods/sucrose908040.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce306955.html
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