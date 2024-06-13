クロムハーツ メッシュキャップ

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商品詳細
CHROMEHEARTSメッシュキャップ5~10回ほど着用しました。被る際に邪魔であったため、タグを切りました。タグは残っていません。商品自体古い物のため天ボタンは少し錆び付いており、糸のほつれも見られます。また、アジャスター部分にも少し傷や割れがあります。傷や汚れに神経質な方は購入を控えてください。値下げの要望受け付けます。
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