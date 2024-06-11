⭐︎サンローラン⭐︎ モク目希少デザイン‼️ ゴールド

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ご覧頂きありがとうございます。 ■ブランド イヴ・サンローラン YVESSAINTLAURENT ■カラー シルバー×ゴールド ■状態 お写真でご確認くださいませ。 ■付属品 無し※どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。