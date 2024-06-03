HTC ベルト 32 キャプテンズヘルム テンダーロイン スタッズ ナロー ...

即購入×(説明文・プロフィールお読みいただいている場合はご購入いただいて構いません)購入後の質問×コンビニ払い×即支払いと発送から72時間以内且つ、商品到着当日の受取評価可能な方のみのご購入でお願いします。HTCのレザーベルトになります。色はダークブラウン。ベルトの全長は95cm程です。革を切ったり穴を追加で開けたりしてません。スタッズも一度も取れておらず特に目立つサビも無く全部綺麗に残っております。宜しくお願い致します。ポーターエイチティーシーハリウッドトレーディングカンパニーnarrowチャレンジャースタンダードカリフォルニアスタカリジャーナルスタンダードフリークスストア



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