NIKE AIR FORCE1MID デッドストック

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商品詳細
NIKEAIRFORCE1MIDです。（306352-103）10年以上のアイテムです。デッドストックですが暗所で保管のため劣化もなく極めて状態は良好です。宜しくお願い致します。size:27㎝color:White×Black#NIKE#AirForce1#MINMI#スニーカー#エアフォース1#ナイキスニーカー#スニーカーホワイト
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