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NIKE AIR FORCE1MID デッドストック
商品番号 E25920062371
商品名

NIKE AIR FORCE1MID デッドストック
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEAIRFORCE1MIDです。（306352-103）10年以上のアイテムです。デッドストックですが暗所で保管のため劣化もなく極めて状態は良好です。宜しくお願い致します。size:27㎝color:White×Black#NIKE#AirForce1#MINMI#スニーカー#エアフォース1#ナイキスニーカー#スニーカーホワイト
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