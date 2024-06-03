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クリスチャンルブタン 財布
商品番号 Y30094677601
商品名

クリスチャンルブタン 財布
ブランド名 クリスチャンルブタン
特別価格 税込 3,799 円
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商品詳細

銀座店で購入しました。小銭入れの、中身は黒くなっています。したの方が切れているところあります。外側からはわかりません。小銭をいれて使用できる状態です。お札ぶぶんは綺麗です。付属品は財布のみです。カラー...ブラック財布形...二つ折り素材...本革
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