クリスチャンルブタン 財布

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商品詳細
銀座店で購入しました。小銭入れの、中身は黒くなっています。したの方が切れているところあります。外側からはわかりません。小銭をいれて使用できる状態です。お札ぶぶんは綺麗です。付属品は財布のみです。カラー...ブラック財布形...二つ折り素材...本革
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