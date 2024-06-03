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【美品】フリーホイーラーズ　キャスケット　帽子　デュラン　HBT ハンチング
商品番号 E70284764064
商品名

【美品】フリーホイーラーズ　キャスケット　帽子　デュラン　HBT ハンチング
ブランド名 フリーホイーラーズ
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ジャンル　【メンズ、レディース、ユニセックス】　【セカンドユース、古着】◆ポイント　ブートレガーズの後進のFREEWHEELERSのキャスケット、帽子です。商品名\"Casquette”Dylan”/キャスケット”ディラン”、UNIONSPECIALOVERALLSレーベル、1940年代スタイル、コットン100%のヘリンボーン(HBT)です。◆カラー/色　チャコールグレー/黒に近い灰色◆素材　コットン100%◆サイズ【cm】　・頭回り　58.5　・ツバ　5.6　・内径　18×19.5(縦×横)　※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。◆コンディション　使用感少なく目立つ汚れ等は見当たりません。※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。●お値引きのご案内　フォロー割りあります^^　詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^^#FJRCMRF2265#JOEYscollectionカラー···グレー形···ワーク
http://narcologia.ru/goods/secretarial527316.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual767346.html
http://narcologia.ru/goods/unusable810074.html
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