【美品】フリーホイーラーズ　キャスケット　帽子　デュラン　HBT ハンチング



フリーホイーラーズ サブタレニアンズ 1940年代スタイル キャスケット ...



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フリーホイーラーズ (FREEWHEELERS), ”HOG MASTER” 1890s~ STYLE CASQUETTE, キャスケット 帽子, 2327003



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FREEWHEELERS(フリーホイーラーズ) “Dylan” CASQUETTE #2217002 ...



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◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ジャンル 【メンズ、レディース、ユニセックス】 【セカンドユース、古着】◆ポイント ブートレガーズの後進のFREEWHEELERSのキャスケット、帽子です。商品名\"Casquette”Dylan”/キャスケット”ディラン”、UNIONSPECIALOVERALLSレーベル、1940年代スタイル、コットン100%のヘリンボーン(HBT)です。◆カラー/色 チャコールグレー/黒に近い灰色◆素材 コットン100%◆サイズ【cm】 ・頭回り 58.5 ・ツバ 5.6 ・内径 18×19.5(縦×横) ※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。◆コンディション 使用感少なく目立つ汚れ等は見当たりません。※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。●お値引きのご案内 フォロー割りあります^^ 詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^^#FJRCMRF2265#JOEYscollectionカラー···グレー形···ワーク