トッテナム　ニューエラ　キャップ

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商品詳細
TottenhamHotspurの公式店舗で購入しました。オーストラリアカラーでアンジェポステコグルー監督の応援用にもなりそうです。新品・未使用品ですが、当方で使う機会が無さそうなので出品します。
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