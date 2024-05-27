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☆NEW YORK HAT キャップ/レザーキャップ/ワークキャップ/ L/XL
商品番号 O77605357253
商品名

☆NEW YORK HAT キャップ/レザーキャップ/ワークキャップ/ L/XL
ブランド名 ニューヨークハット
特別価格 税込 3,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆NEWYORKHATキャップ※9112LambaWorker※MADEINUSA※カラー/ブラック※素材/100％レザー(牛革)※Amazonにて購入の品※着帽回数/数回程度◉以下、Amazonより※サイズ∶L/XL(約58cm)高さ/約10cmツバ/約4cm※柔らかな革が使用され、サイドを1枚でぐるりと回した2枚パネルの丸天タイプで頭のカーブにピッタリフィット、シルエットは軍事用のキャップに近く、被りは浅くスリムな作りに短めのバイザー(ツバ)が特長。※画像4〜7/マネキンヘッド頭囲約53cm※画像8/引用画像※画像10下段赤丸/値札タグの取付け糸を外したピンホール。●自己都合(身勝手な理由)に因るキャンセル(迷惑行為)は一切応じません。安易な判断で購入せず、不明な点は質問して頂き熟慮の上、御購入願います。●購入後の質問、条件変更依頼は対応致し兼ねます。必ず購入前にコメント欄にて相談願います。以上、宜しく御願い申し上げます。ワークキャップレザーキャップミリタリーキャップキャスケット
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