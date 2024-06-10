正規激レア ブルガリ プレートロゴバックル リバーシブルベルト 黒×茶 調節可能

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数年前BVLGARI直営店にて購入しました☆ブルガリ「プレートロゴ文字バックルリバーシブルベルト黒×茶★メンズ」シンプルでビジネスにも使いやすいことから多くのセレブの方に愛用されている名作☆立体的なバックルと艶消しシルバーバックルならではの大人のオーラを演出☆定番、シンプルならではのコーディネート全体をワンランク上に格上げしてくれる気品、上品な雰囲気☆男女共に好印象間違えなし！バックル取り外し可能でサイズ調節可能！男女兼用でご愛用いただけます◎「早期終了もありえますのでお早めに」≪カラーバックル艶消しシルバーベルトブラック×ダークブラウン≫＜画像にてすべて刻印アップしております＞〈サイズ全長約113cmベルト幅約3cm５穴約93～約103cmバックル『約6.3×3.5cm』〉状態中古若干のバックル小傷、レザークセ、ホールダメージはありますが、使用に難が出る致命的なダメージはありませんバックルの状態、輝き比較的良好★難なくご愛用頂けます付属品特になし他にもブルガリの別モデルベルトやカルティエ、ドルガバ等ブランド品を多数出品中☆#説明文画像自己紹介必読願います素材...本革