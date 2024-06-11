Shantii / Vanish Nothing Tee

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人気俳優の村上淳さんがプロデュースするシャンティがcomfortcolorsにオーダーを掛けたTシャツです。中目黒でpopupをやった際のテーマだった“VanishNothing”です。“Shantii”Teeは毎回発売されますが、こちらは各ポップアップでテーマが異なる限定Tシャツで記念に購入しましたが、あまり着用する機会がなかったので、この度引越しで手放すこととなり泣く泣く出品することになりました。【サイズ】M(着丈：69cm、肩幅：48.5cm、身幅：52cm、袖丈：19.5cm(素人採寸ですのでご了承ください))【色】ブラック後染めがされており(画像③)、元々ウォッシュが掛かった加工(50回ものウオッシュを掛けているとも言われています)で画像より色が褪せていて、画像より少しグレー掛かっている色味です。撮影時注意してはおりますが、実物と写真ではご使用の環境等により画面の発色、色合いが微妙に異なる場合がございます。【状態】中古上記の様に元々ウォッシュ掛かった古着加工なので、“目立った傷や汚れなし”というステータスにしましたが、3回程度の着用なので未使用に近い美品だと思います。個人的な意見ですので予めご了承下さい。【特記】大切に保管をしていましたが、個人保管であることをご理解ください。お値下げを可能ですか？等のご質問にはお答えいたしませんので予めご了承ください。もしご希望価格がございましたらその金額でコメントをお願いいたします。サイズや色のイメージ違い等のキャンセル、またすり替え防止の観点からも返品はお受け出来ませんので予めご了承ください。上記のことをご理解いただき、ご購入ください。shantiibirdshantishantibirdシャンティ―ムラカミジュンムラジュン