TAKEOKIKUCHI　マフラー　カシミア100％

＊デザイン...ヘリンボーン柄に、間隔をあけて白く細いストライプ＊カラー...ブルーとグレー＊素材...カシミヤ100％プレセントしたが一度当ててみただけで、ほぼ未使用に近いクリーニング済みこの柄は伝統的な柄。なんにでも合いやすくスーツにも高齢の方にも無難に着こなせる



カシミヤ100%】パネル カシミヤマフラー（ストール・マフラー ...



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【カシミヤ100％】無地リバー 配色カシミヤマフラー



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