ヴィンテージ THE DOORS ドアーズ ALSTYLE製 Tシャツ TEE

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※自己紹介文を必ずご確認下さい！他にも多数出品中です。他の商品ページもご覧ください。※仕事が夜勤の為、コメントの返信がAM10時～PM6時までとなります。※PM6時以降のコメント・ご購入に関して対応が出来なくなります。ご了承下さい。--------------------------------------------------------------------------------------------THEDOORS/ドアーズTシャツです。ボディはALSTYLE製。カラ―/GRYサイズ/2XL着丈約(80)cm、肩幅約(62)cm、身幅約(64)cm、袖丈約(23)cm※平置きでの採寸サイズです。ご参考にしてください。コンディション:C（使用感・ダメージがある中古品）ヴィンテージ中古品なので当たり前ですが使用感がございます。変色、脇下に小さな穴とほつれあり。状態は画像をご確認ください。#fearofgod#ambush#アンブッシュ#ガールズドントクライ#フィアオブゴッド#godselectionxxx#アンブッシュ#ambush#ゴッドセレクション#ベアブリック#1000#400#kenzo#ケンゾー#humanmade#ヒューマンメイド#fog#フォグ#union#ユニオン#doubles#ダブレット#noah#y3#m\u0026m#エムアンドエム#kaws#カウズ#チェアー#wtaps#ダブルタップス#ネイバーフッド#ワイスリー#ヨウジヤマモト#セントマイケル#readymade#レディメイド#オフホワイト#supreme#シュプリーム#バンダナ#bandana#dunk#ダンク#トラヴィススコット#ボックスロゴ#airjordan#エアジョーダン#black#stussy#ステューシー#ape#fragment#フラグメント#fcrb#ジャケット#シャツ#スウェット#パーカー#ビーニー#newera#ニューエラ#キャップ#ポーチ#supreme#シュプリーム