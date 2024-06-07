Dime ウォレット ブラック

今年の冬にはスケボーショップで購入しましたが、小銭入れがなく2回程度しか使わなかったので売ります。なので状態もよいです。箱もついてます。何か質問があればコメント欄にてお願いします。財布形···二つ折り



Dime Classic Wallet / BLACK (ダイム ウォレット) - HORRIBLE'S ...



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