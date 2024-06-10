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Mr.FATMAN -WAPPEN MESH CAP- メッシュキャップ
商品番号 U87988088364
商品名

Mr.FATMAN -WAPPEN MESH CAP- メッシュキャップ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 5,687 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Mr.FATMAN-WAPPENMESHCAP-BLACK90年代のストリートを席巻していたアメリカンメッシュキャップをリバイバルしました。フロントにツイル生地を使用して、メッシュ地にはアメリカンメッシュを使用して製作。ブリム裏はグリーンで統一し、フロントにワッペンが縫い付けられたメッシュキャップになります。
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