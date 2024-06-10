Mr.FATMAN -WAPPEN MESH CAP- メッシュキャップ

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商品詳細
Mr.FATMAN-WAPPENMESHCAP-BLACK90年代のストリートを席巻していたアメリカンメッシュキャップをリバイバルしました。フロントにツイル生地を使用して、メッシュ地にはアメリカンメッシュを使用して製作。ブリム裏はグリーンで統一し、フロントにワッペンが縫い付けられたメッシュキャップになります。
http://narcologia.ru/goods/reboot315536.html
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