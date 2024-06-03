新品未使用未開封　AKIRA Tシャツ　XL 鉄雄　TETSUO

[商品説明]アキラのプリントTシャツです。袖裾シングルステッチでスミクロのような見た目です。海外のブートレグです。プリントのデザイン性が高くあまり出回っていないレアものになります。理解いただける方のみご購入お願いします。身幅が広く着丈は短めな為、バランス良く着やすいサイズ感です。[表記サイズ]XLテツオ 鉄雄 アキラ 大友克彦 バンドTvintageアニメTコンテンツTAKIRAビンテージヴィンテージグラフィックTゆるダボヘインズ80s90sアメカジ古着ミックス古着80年代90年代映画T古着女子コンテンツTミュージックTミュージカルTビッグサイズオーバーサイズアニメプリントなど好きな方におすすめです。



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