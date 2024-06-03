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新品未使用未開封　AKIRA Tシャツ　XL 鉄雄　TETSUO
商品番号 C43959264080
商品名

新品未使用未開封　AKIRA Tシャツ　XL 鉄雄　TETSUO
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[商品説明]アキラのプリントTシャツです。袖裾シングルステッチでスミクロのような見た目です。海外のブートレグです。プリントのデザイン性が高くあまり出回っていないレアものになります。理解いただける方のみご購入お願いします。身幅が広く着丈は短めな為、バランス良く着やすいサイズ感です。[表記サイズ]XLテツオ　鉄雄　アキラ　大友克彦　バンドTvintageアニメTコンテンツTAKIRAビンテージヴィンテージグラフィックTゆるダボヘインズ80s90sアメカジ古着ミックス古着80年代90年代映画T古着女子コンテンツTミュージックTミュージカルTビッグサイズオーバーサイズアニメプリントなど好きな方におすすめです。
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