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TUMI トゥミ 財布 本革 レザー 二つ折り 札入れ\u0026小銭入れセット
商品番号 L32625761745
商品名

TUMI トゥミ 財布 本革 レザー 二つ折り 札入れ\u0026小銭入れセット
ブランド名 トゥミ
特別価格 税込 8,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TUMIトゥミ財布本革レザー二つ折り札入れ\u0026小銭入れセット　ガンメタ未使用でしたが革製品のため、未使用に近いという形で出品させていただきます。※箱、タグなどは有りませんのでお写真の商品のみになります。商品について◎TUMIの二つ折り財布◎現代にマッチした必要最低限の収納を装備◎エンボス加工が施されたコーティングレザーで傷や汚れも目立ちにくい◎シンプルでエレガントなデザインは年代問わずオススメ財布形···二つ折り\u0026小銭入れカラー···ブラック柄・デザイン···その他素材···本革
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