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90s シルバー ブレスレット　950
商品番号 E19630612568
商品名

90s シルバー ブレスレット　950
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約20年前くらい購入したブレスレットになります。シルバー特有のザビはあるものの着用に害するダメージはございません。クロムハーツ好き、AG好きの方是非！今にはなかなか見当たらない90sらしいデザインでちゃんと重量感もあるのでとてもかっこいいです。シルバー950重さ126g長さ22cm
http://narcologia.ru/goods/diamond448258.html
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