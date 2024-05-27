90s シルバー ブレスレット　950

約20年前くらい購入したブレスレットになります。シルバー特有のザビはあるものの着用に害するダメージはございません。クロムハーツ好き、AG好きの方是非！今にはなかなか見当たらない90sらしいデザインでちゃんと重量感もあるのでとてもかっこいいです。シルバー950重さ126g長さ22cm



SILVER 950 民族柄 シルバーバングル



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