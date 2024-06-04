ken jordin New Tube-35R 真空管アンプ

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ご覧いただきありがとうございます。発送内容本体、電源ケーブル動作確認いたしました。ガリ音なし。各種ノブの効果確認。中古購入（使用歴改造歴不明）側面の一部に破れありますが全体的に美品です。セレッション搭載のリバーブ付きチューブ・コンボ・アンプ！パリッとした張りのあるサウンドが持ち味上品な色味のカバーリングがビンテージ・アンプを思わせるケン・ジョーダンの小型コンボ・アンプ、NEWTUBE35R。その名が示す通り、真空管搭載（プリ／12AX7×３、パワー／EL84×２）、リバーブ付き（こだわりのスプリング・リバーブで、ドライバーに真空管／12AT7を使用）トランジスタやデジタル系のアンプの35Wでは体感できない音量と音圧。割とあっさりした上品なリバーブという印象。真空管駆動なので、暖まってくるとまたかかり具合が変わってくるかもしれない。ドライブ・チャンネルのサウンドは、高域にパリっと張りがあり、歪みの粒は比較的粗め。どちらかというと、ブルース、ロック系との相性が良さそうだ。歌モノのバックやフュージョン系など、キメの細かい歪みが必要であれば、オーバードライブをブースター代わりにカマすと表情が一変しそう。低価格で、持ち運びしやすく（16kg）、バンドで使えるくらい音がでかいリバーブ付きの真空管アンプは、実はほとんどない。その意味で、本機は良いところを突いた良いアンプだと思う。●出力：35W●チャンネル：2●真空管：12AX7×3（プリ部），EL84×2\u002612AT7（パワー部）●スピーカー：セレッション●コントロール：ゲイン×2，チャンネル・セレクト・スイッチ，トレブル，ミドル，ベース，リバーブ，マスター●入出力端子：インプット，スピーカー・アウト，フットスイッチ×2，エフェクト・ループ（センド／リターン）●外形寸法：500（W）×260（D）×500（H）mm●重量：16kg価格：73,000円（＋税）神経質な方や完品をお求めの方のご購入はご遠慮ください。画像に写っている物が全てです。写りきらないキズなどあります。領収書の発行は致しません。迅速、誠実な対応に心掛けております。何かご不明な点が御座いましたら、ご質問頂ければ幸いです。