【美品】ポールスミス　ツイストネックレス

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商品詳細
PaulSmithの大人気デザインのネックレスです。【MULTISTRIPESPINNECKLACE】PaulSmithロゴとマルチカラーストライプをあしらったツイストデザインのネックレス。カーブに沿ってカラーストライプを差し込んだ、ポール・スミスらしいデザイン。鮮やかなマルチカラーが胸元にさりげない遊び心をプラスします。【サイズ】チェーン：45cm～50cmトップ：2.2cm×0.5cm【素材】チェーン:真鍮トップ:真鍮・エポキシ樹脂
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http://narcologia.ru/goods/rouge946210.html
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PAUL SMITH (ポールスミス) マルチエポ ツイストネックレス
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