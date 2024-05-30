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【美品】ポールスミス　ツイストネックレス
商品番号 A33873219333
商品名

【美品】ポールスミス　ツイストネックレス
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithの大人気デザインのネックレスです。【MULTISTRIPESPINNECKLACE】PaulSmithロゴとマルチカラーストライプをあしらったツイストデザインのネックレス。カーブに沿ってカラーストライプを差し込んだ、ポール・スミスらしいデザイン。鮮やかなマルチカラーが胸元にさりげない遊び心をプラスします。【サイズ】チェーン：45cm～50cmトップ：2.2cm×0.5cm【素材】チェーン:真鍮トップ:真鍮・エポキシ樹脂
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