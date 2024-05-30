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本革バイカラー長財布　ユニセックス
商品番号 Y93985859509
商品名

本革バイカラー長財布　ユニセックス
ブランド名 ラガシャ
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···トープカラー　財布形···長財布素材···本革　牛革箱、袋付き1度お金を入れてみたのみで、ほぼ未使用の綺麗な状態です。ラガシャはメンズブランドですが、こちらのお財布はシンプルなのでレディースでも使えます。革が柔らかく、使っていくうちにいい味が出てくる商品です。#長財布#スリム財布#財布#二つ折財布#折り財布#本革財布#革小物
http://narcologia.ru/goods/manufacture102641.html
http://narcologia.ru/goods/passivity409083.html
http://narcologia.ru/goods/peroration942115.html
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