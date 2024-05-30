本革バイカラー長財布　ユニセックス

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カラー···トープカラー 財布形···長財布素材···本革 牛革箱、袋付き1度お金を入れてみたのみで、ほぼ未使用の綺麗な状態です。ラガシャはメンズブランドですが、こちらのお財布はシンプルなのでレディースでも使えます。革が柔らかく、使っていくうちにいい味が出てくる商品です。#長財布#スリム財布#財布#二つ折財布#折り財布#本革財布#革小物