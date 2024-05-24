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ポールスミスコレクション　デザインスーツ(オーダーメイド)
商品番号 W74228986248
商品名

ポールスミスコレクション　デザインスーツ(オーダーメイド)
ブランド名 ポールスミスコレクション
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスコレクションのオーダースーツです。淡い青と2本の薄いピンクのチョークストライプがおしゃれな輸入生地によるオーダーメイドのデザインスーツです。●サイズ■ジャケット肩幅45cm身幅50cm着丈72cm袖丈61cm袖幅26cm袖口幅14cm■パンツウエスト幅75cmヒップ90cm股上26cm股下72cmもも周り52cm裾周り36cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地　ウール100%裏地　キュブラ●状態：中古品ですが目立った汚れはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：全体的にスリムです。生地感は厚手で、秋から冬に活躍するスーツです。自宅クロゼットにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。光の加減でグレーにも見えますが、ブルーに近いと思います。素材···ウール柄・デザイン···無地アウター形···シングル季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/capitation407308.html
http://narcologia.ru/goods/enquire937789.html
http://narcologia.ru/goods/encourage151872.html
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