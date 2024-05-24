ポールスミスコレクション　デザインスーツ(オーダーメイド)

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時計柄の裏地が、おしゃれ！「ポール・スミス」スーツのオーダー始動 ... 時計柄の裏地が、おしゃれ！「ポール・スミス」スーツのオーダー始動 ...



Paul Smith｜「ポール・スミス コレクション」のインディヴィジュアル ... Paul Smith｜「ポール・スミス コレクション」のインディヴィジュアル ...



ポールスミスコレクション高級ウールストライプスーツ/Paul smith ポールスミスコレクション高級ウールストライプスーツ/Paul smith



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スーツを自分好みにアレンジポール・スミス コレクションの「インディ ... スーツを自分好みにアレンジポール・スミス コレクションの「インディ ...



カタログ掲載 スーツ ポールスミスコレクション Paul Smith | フリマアプリ ラクマ カタログ掲載 スーツ ポールスミスコレクション Paul Smith | フリマアプリ ラクマ



Paul Smith COLLECTION│ポール・スミス コレクション 20周年記念 ... Paul Smith COLLECTION│ポール・スミス コレクション 20周年記念 ...



今こそポール・スミスさんに訊きたい。“スーツを愉しむ喜び”って何ですか？ 今こそポール・スミスさんに訊きたい。“スーツを愉しむ喜び”って何ですか？



ポールスミスコレクションデザインスーツ smcint.com ポールスミスコレクションデザインスーツ smcint.com

ポールスミスコレクションのオーダースーツです。淡い青と2本の薄いピンクのチョークストライプがおしゃれな輸入生地によるオーダーメイドのデザインスーツです。●サイズ■ジャケット肩幅45cm身幅50cm着丈72cm袖丈61cm袖幅26cm袖口幅14cm■パンツウエスト幅75cmヒップ90cm股上26cm股下72cmもも周り52cm裾周り36cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地 ウール100%裏地 キュブラ●状態：中古品ですが目立った汚れはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：全体的にスリムです。生地感は厚手で、秋から冬に活躍するスーツです。自宅クロゼットにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。光の加減でグレーにも見えますが、ブルーに近いと思います。素材···ウール柄・デザイン···無地アウター形···シングル季節感···秋、冬