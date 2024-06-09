LONO／ハワイアンジュエリー リング

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材質...シルバー#jijiキラキラ平打ちにプルメリアやスクロール柄を彫られたデザインです。サイズ、状態、画像にて良くご確認お願い致します。過剰な磨きによる擦り減りもなく厚みのある状態良好かと思います。箱や巾着の付属品無しにて梱包してお譲りとさせて頂きますので予めご了承くださいませm(__)m#jijiキラキラ