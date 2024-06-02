☆早い者勝ち☆本日限りの特別セール◆ラコステ スニーカー メンズ ACTIVE

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◆USED◆LACOSTEラコステスニーカースポーツシューズACTIVE48512221SMA■二度ほど着用しておりますが比較的綺麗な状態だと思います。写真でご判断ください。あくまでUSED品ですので着用していることをご理解いただけるかたのご購入をお願い致します。■他フリマでも出品しておりますので突然の削除はご了承下さい。商品ID：SM01184-DG2カラー：ダークグリーン素材：アッパー：テキスタイル/アウトソール：ラバーサイズ：25.5cm定価：17,600円(税込)→7,600円→☆大特価7,000円→☆本日限りの特別セール6,500円→5,900円■特徴今シーズンの注力商品。ブランドの新しい方向性を支持するコートシューズのスタイルをモチーフにしつつ、ランニングシューズのエッセンスを多くミックス。新しいアスレジャールックを確立するスタイル。ベースアッパーに使用したダイヤリップストップの素材感と、可能な限り縫製箇所をなくした製法で、テクニカルな表情を演出する1足です。反発性の高いクッショニングと優れた軽量性で、着用感も◎。メインカラー：グリーンスニーカー型：ローカット(Low)シーン：ランニング/トレーニングスニーカーメンズACTIVE48512221SMAブランド：LACOSTE