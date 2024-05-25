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ポールスミス　ラウンドファスナー長財布
商品番号 I37399473178
商品名

ポールスミス　ラウンドファスナー長財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約1年間程使用し、その後自宅保管していました。大切に使用していましたが、外側両面とファスナーの持ち手部分に使用に伴う劣化や傷があります。写真4〜7枚目。別の小銭入れを使用していたので、この財布の小銭入れの部分と内側部分はきれいな状態です。ファスナー開閉もスムーズです。長期保管、傷の部分を気にされず使ってくださる方にお譲りします。柄・デザイン···無地#ポールスミス#ブラウン#長財布#ラウンドファスナー
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