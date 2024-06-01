美品】BALLY テビン トレインスポッティング 長財布 ネイビー 本革 ...

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この度は商品をご覧頂きありがとうございます♪✨ハイブランドを中心に洋服やバッグ小物を出品しております♡➸➸#Mahaloの部屋………………✰⋆。:゜・*☽:゜……………✰⋆。:゜・*☽:゜✨商品詳細✿ブランドBALLYバリー✿アイテムTEVYN.LT10テビントレインスポッティング長財布 折り財布 二つ折りロングウォレット 札入れ 小銭入れサフィアーノレザー トレスポ シルバーロゴメンズ ビジネス✿カラーネイビー 紺✿素材レザー 本革✿サイズタテ約10cmヨコ約18.5cmマチ約1.5cm※あくまで素人採寸。多少の誤差はご了承ください。✿仕様札入れ×1小銭入れ×1カード入れ×10フリーポケット×3 ✿付属品無し✨購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。✨状態中古品ですので使用感はございますが大きなダメージもなく、まだまだ気持ち良くご使用いただけます^_^※写真で状態はご確認ください。ご不明点はご遠慮なくご質問ください※綺麗にリペア(元の状態に戻す)をしている場合もあります(＾＾)—-✄———-✄———-✄—-—-✄———-✄———⚠️注意事項⚠️・平置き実寸。着画はお断りいたします。・実際の商品と色味に差が出る事が御座います。・本文記載の無い小物などは商品では御座いません。発送はされませんのでご注意下さい。・リサイクル資材、簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。・仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。・ご購入前に良ければプロフィールの確認をよろしくお願いします^_^—-✄———-✄———-✄—-—-✄———-✄———管理番号:718