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ニューエラ RETRO CROWN 9FIFTY RETROSERIES
商品番号 N64529344697
商品名

ニューエラ RETRO CROWN 9FIFTY RETROSERIES
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

9FIFTYベースに、より柔らかく低めのクラウンにすることでクラシックな被り心地サイズフリー¥5,830（税込）
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