STARLINGEAR Curby リング #18~19

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この度は数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。✔お取引を御希望の方はプロフィールをお読みください。ダメージの記載方法、発送方法やその保証について記載しております。プロフィールをお読みいただけなかった為に起きたトラブルに関しましては責任を負いかねますので、何卒よろしくお願いいたします。✔Ifyoudonotfullyunderstandtheitemdescription,pleasedonotbuytheitemtoavoidtrouble.▼ブランド▼STARLINGEARスターリンギア▼アイテム▼Curbyw/HeartDiamondPaveringカービーハートダイヤモンドパヴェリング指輪ドクロ骸骨スカル髑髏15659▼付属品▼本体、ギャランティカード(販売証明書)巾着付属品にはダメージがあります▼状態▼6.5/10全体的にシルバー特有の小傷やくすみなどが見受けられます。画像にてよく状態をご確認ください。中古品にご理解のない方は御遠慮下さい。▼サイズ▼リングゲージ棒に正位置で入れると18号逆さに入れると19号の位置で止まります■BIII【⚠️】✖️値下げ交渉、専用、お取り置き等✖️商品の状態に関する事以外のご質問✖️ゆうパケット、ゆうパック以外の配送方法交渉↑上記に該当するコメントは削除させていただきます。・発送方法がゆうパケットに設定されている商品につきましては紛失、事故保証がありません。保証が必要な方は必ず購入前にコメントにてご相談ください。即購入の場合は保証は不要と判断し、そのまま発送致します。・出品物の状態は「商品の状態」の設定を参考にして下さい。・中古品の状態を過度に気にされる方はご購入を御遠慮下さい。