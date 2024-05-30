story mfg ストーリーエムエフジー　ネックレス　カタツムリ

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商品詳細
storymfgカタツムリトップネックレス新品未使用です。商品購入時に付いてくるものですので、完全非売品となります。KatyとBobbinが夫婦で手掛ける、イギリスはブライトンを拠点とするブランド「STORYmfg.」。'エコを犠牲にしない美の追求'をブランドコンセプトに、現代社会が抱える問題に真摯に向き合ったものづくりを展開する。StorymfggentlefullnessGENTLEFULLNESSカラー···ベージュ#storymfg#ストーリーエムエフジー#lantiki#ランチキ #乱痴気 #1ldk
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