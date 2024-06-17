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PORTER TANNER COIN \u0026 CARD CASE
商品番号 L45772746762
商品名

PORTER TANNER COIN \u0026 CARD CASE
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 7,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーター　タナー　コインケース　カードケースご覧いただきましてありがとうございます。半年程使用しましたがうまく使いこなせず。所持品整理のため出品いたします。目立つ使用感はボタンの留め具付近にあり(画像5)。ボタンを留めると隠れるので、それほど気にならないと思います。添付画像でご判断ください。【サイズ】幅10cm高さ8.2cm奥行3cm【カラー】ブラウン【状態】半年間使用、その後自宅で桐箱で保管【付属品】桐箱(商品タグなどはありません)【その他】147-02282　　　　　厚みを抑えて発送いたします。自宅で通常保管であること。素人の確認であるため、見落としがあるかもしれないこと。以上をご理解の上、購入をご検討くださいませ。神経質な方はご購入をお控え下さい。また発送にはネット通販などのリサイクル資材を利用しております。ご了承ください。
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