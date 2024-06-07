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ポケモンカードゲーム　ソード＆シールド 強化拡張パック バトルリージョン　BOX
商品番号 R48618926545
商品名

ポケモンカードゲーム　ソード＆シールド 強化拡張パック バトルリージョン　BOX
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●値下げ交渉不可●新品未開封につき、購入後の返品やカードの中身による評価はお断りします。自宅保管の品にご理解いただける方のみご購入ください。ソード＆シールド強化拡張パックバトルリージョンブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：パック1パックあたり枚数：6枚言語：日本＃ポケモンカード＃ポケモン＃ソード＆シールド＃バトルリージョン
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