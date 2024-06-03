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(C102005) K20 かまぼこ 甲丸 リング 指輪 約12号
商品番号 H94785133496
商品名

(C102005) K20 かまぼこ 甲丸 リング 指輪 約12号
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 23,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K20かまぼこ甲丸リング指輪約12号約4.7ｇ約12号刻印ありK20付属品なし(ケースは付きません)素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください号数はあくまでリング棒での計測目安になりますので多少の誤差がございます。画像でのご判断をお願い致します。※東京都江戸川区小岩の買取店(買取ゴールドバード)にて10月20日鑑定済みK201g8425円4.7ｇ×8425円=39597円
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