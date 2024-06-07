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PEOTEC バストロンボーン セミハードケース
商品番号 H98584731491
商品名

PEOTEC バストロンボーン セミハードケース
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4年ほど使用2年ほど部屋に置きっぱなしでしたレザー生地のため角はややほつれています
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