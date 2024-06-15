Picture Organic ピクチャーオーガニック キャップ 帽子 cap

ピクチャーオーガニックキャップフランス発祥のブランドになります。日本未発売PictureOrganicPenningtonSoftbaseballcapウール40%アクリル60%色も柄も良くオススメです。写真1枚目は参考画像の為写真2枚目以降が実物の柄になります。ご注意下さい。最初から裸のままで袋等には入っていません。この状態でビニール製の袋に入れ発送します。新品未使用ですが、個人保管になります。紙タグにバーコードシールが貼ってあり、剥がしたあとがある物もあります。以上踏まえあまりに細かい方や神経質な方はご遠慮下さい。キャンプ アウトドア caphat



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