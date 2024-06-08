ティファニー ペンダントトップ

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商品詳細
材質···シルバー付属品はありません(;_;)少し傷もありますが金属磨きで磨くとキラキラして可愛いです。チェーンはありません。
http://narcologia.ru/goods/monophonic893412.html
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