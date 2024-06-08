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ティファニー ペンダントトップ
商品番号 A47398636547
商品名

ティファニー ペンダントトップ
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 1,665 円
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商品詳細

材質···シルバー付属品はありません(;_;)少し傷もありますが金属磨きで磨くとキラキラして可愛いです。チェーンはありません。
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