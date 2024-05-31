★SAADの太陽神ネックレス★美品‼︎ 送料込‼︎

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商品詳細
★SAADの太陽神ネックレスになります。★トップとチェーンのセットになります。★チェーンはSAADチェーン⚫︎ネックレスの長さ 約45cmS.S.RHIPXNC-3145⚫︎トップ本体 約縦3.2cm横2.6cmSUS316LNO.069※多少ですがお値引きもご相談にのります。※あくまでも中古品となりますのでご理解の程よろしくお願い申し上げます。#シルバー#シルバー925#ネックレス#サード#SAAD#saad
http://narcologia.ru/goods/moped787168.html
http://narcologia.ru/goods/moped139668.html
http://narcologia.ru/goods/choice319085.html
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