大海原にロマンを求めて　これは貴重な飛鳥の乗船証入れ　パスケースに如何？

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素材···フェイクレザーカラー···ブラウン1999年の飛鳥 九州一周クルーズの際に頂いたと思われる乗船証入れです今では手に入らない貴重な一品オマケでルームキー？付けときます乗船証は祖父母の名前が入っているのでこれは記念に取っておきますパスケースとして普段使い出来ますね今回２個セットです早い者勝ち値段交渉お気軽にいつかは飛鳥Ⅱでクルーズに行けるまでコレ使って想いを寄せて下さい＃飛鳥＃飛鳥Ⅱ＃パスケース