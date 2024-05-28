お値下げ＊JIMMY CHOO　メンズ　長財布

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2021.6月に購入し、使用しておりました。買い替えのために出品します。横 約19.5センチ縦 約11センチ厚さ 約2センチ色はカーキ色です。できる限り実物に近いお色の写真を掲載しています。（1枚目が最も実物に近いお色です。）大切に使用しており、目立った傷はございませんが、多少の使用感あります。気になさらない方のみご購入ください。箱付きです。ご不明点やご要望はお気軽にコメントください。
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http://narcologia.ru/goods/cryptographic352137.html
http://narcologia.ru/goods/capitation294908.html
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