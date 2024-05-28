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お値下げ＊JIMMY CHOO　メンズ　長財布
商品番号 X70096182340
商品名

お値下げ＊JIMMY CHOO　メンズ　長財布
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 3,217 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。2021.6月に購入し、使用しておりました。買い替えのために出品します。横　約19.5センチ縦　約11センチ厚さ　約2センチ色はカーキ色です。できる限り実物に近いお色の写真を掲載しています。（1枚目が最も実物に近いお色です。）大切に使用しており、目立った傷はございませんが、多少の使用感あります。気になさらない方のみご購入ください。箱付きです。ご不明点やご要望はお気軽にコメントください。
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