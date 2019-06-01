GARNI ガルニ ネックレス ユニセックス

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商品詳細
GARNIのロゴネックレスです。着用機会が無いため、格安にてお譲りします。ブランド定番のVinePattern（ツタ柄）のアイテムで、どんなファッションにも合わせやすいアクセサリーです。サイズは20〜23cmまで調節可能です。材質···シルバーカラー···シルバー
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