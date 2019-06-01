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GARNI ガルニ ネックレス ユニセックス
商品番号 U43328669250
商品名

GARNI ガルニ ネックレス ユニセックス
ブランド名 ガルニ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GARNIのロゴネックレスです。着用機会が無いため、格安にてお譲りします。ブランド定番のVinePattern（ツタ柄）のアイテムで、どんなファッションにも合わせやすいアクセサリーです。サイズは20〜23cmまで調節可能です。材質···シルバーカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/response706842.html
http://narcologia.ru/goods/plaque275307.html
http://narcologia.ru/goods/waveform244217.html
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