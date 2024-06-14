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VANS オーセンティック ブラック
商品番号 A57355480356
商品名

VANS オーセンティック ブラック
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,908 円
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商品詳細

2回ほど履きました。ほとんど汚れなどありません。
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