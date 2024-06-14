値下げsemoh コーデュロイセットアップ(未使用品)

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商品詳細
セモーのコーデュロイセットアップになります。5年前に購入したもののすぐに海外に転勤した為クローゼットに閉まったままになっておりました。保管時はスーツカバーを掛けておりました。定価98000エンだったかと思います。写真撮影時にパンツタグ一部外れてしまいました。よろしくお願いします。季節感···春、秋、冬セモーsemohコンフェクトconfectネストローブnestrobeフィグベルphigvelヤエカyaeca
http://narcologia.ru/goods/browse573291.html
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