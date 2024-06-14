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商品詳細
素材···本革カラー···ネイビーベルルッティのカードケース大阪の高島屋で正規購入しました。定価で7万あたりでした。●素材：牛革●付属品：保存袋●その他、注意事項：傷や汚れが多少ありますが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/enquire19089.html
http://narcologia.ru/goods/recycling80514.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate700677.html
ベルルッティ カリグラフィー カードケース ネイビー
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