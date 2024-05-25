ファイテン RAKUWA 三つ編みブレスレット

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❌即購入不可❌購入前には必ずプロフィールをお読み頂き、購入希望のコメントをお願いいたします。購入希望コメントで内容に同意したとみなします。phitenRAKUWAを三つ編みにし、ブレスレットにしたものです。自宅保管しておりました。あまり使用していないので、比較的美品かと思います。その他詳しいことは分かりません。写真にてご判断下さい。検磁気チタンネックレスブラウン茶色トープ腕輪バングル健康血行羽生結弦大瀬良大地山田哲人森公美子