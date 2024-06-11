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FF ダージュオブケルベロス ファイナルファンタジー7 シルバーネックレス FF
商品番号 P87143229750
商品名

FF ダージュオブケルベロス ファイナルファンタジー7 シルバーネックレス FF
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 13,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダージュオブケルベロスファイナルファンタジー7ヴィンセントシルバーネックレススクエニショップでかなり前に購入した物です。かなり前に購入した物なので外箱のスリーブに傷やシールの部分が色褪せしています。内箱の黒い箱や本体自体は綺麗です。ネックレス自体は購入した後開封した程度でほとんど使用していないので傷などはあんまりないですが神経質すぎる方はご遠慮ください。ファイナルファンタジーFFアクセサリー
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