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商品詳細
ダージュオブケルベロスファイナルファンタジー7ヴィンセントシルバーネックレススクエニショップでかなり前に購入した物です。かなり前に購入した物なので外箱のスリーブに傷やシールの部分が色褪せしています。内箱の黒い箱や本体自体は綺麗です。ネックレス自体は購入した後開封した程度でほとんど使用していないので傷などはあんまりないですが神経質すぎる方はご遠慮ください。ファイナルファンタジーFFアクセサリー
http://narcologia.ru/goods/manufacture820341.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis765544.html
http://narcologia.ru/goods/slide572287.html
FF ダージュオブケルベロス ファイナルファンタジー7 シルバーネックレス FF
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