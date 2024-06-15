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★送料無料★UK直輸入★ジョーダンxパリサンジェルマン★H86 キャップ★白紺★
商品番号 J32888969734
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ブランド名 ジョーダンブランド
特別価格 税込 2,183 円
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商品詳細

◎必ず当方の自己紹介・商品説明をお読み頂き、ご理解頂いた上でご検討・コメント・ご注文ください。◎商品到着後24時間以内に\"受取評価\"を実行出来る方のみ購入ください。U.K.(イギリス)より直輸入!!★出品しているすべての商品は手元(宮崎自社倉庫)に有ります。★1-5枚目の画像は版権元である仕入先より許可を受け転載使用、6枚目が実物の画像となります。　日本国内では入手困難。　他人が持っていない珍しいグッズが欲しい方におすすめ!!ナイキのバスケットボールブランドである「ジョーダン」とフランス・リーグアンの強豪クラブ「パリ・サンジェルマン」との協業。超限定!異色のコラボアイテム。レトロフォルムながらなインパクト大。後部のPSGのスローガン\"ICIC'ESTPARIS\"が強烈な印象を与える。●商品名：JordanParisSaint-GermainH86Cap-AdultUnisex●カラー：White(/MidnightNavy)　ホワイト/ミッドナイトネイビー(/レッド)　*文面では表現しづらいので画像で判断下さい。●品番：DH2421-100●素材：ボディ=ポリエステル100%●生産国：China●サイズ：MISC(ONESIZEFITSMOST)*アジャスタブルベルトで調節可能(内周:約56～61cm)●新品未使用・タグ付き★ヤマト宅急便(補償有り、ダンボール箱、配達時間指定可能、配達まで約2-3日)で発送します。　*配達時間指定可能(午前中・14-16時・16-18時・18-20時・19-21時)です。　*配達時間指定を希望される際は、お支払い後10分以内に連絡下さい。★通常、平日は午後2時までに入金・決済確認できましたら当日出発便にて発送です。　土日祝日は不定期での発送となります。　*当方の自己紹介に臨時の発送可能日・不可能日を記載していますので必ずご確認下さい。
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