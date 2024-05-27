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ファイテン　RAKUWAネック　クリスタルタッチ　50cm
商品番号 P11061561163
商品名

ファイテン　RAKUWAネック　クリスタルタッチ　50cm
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 3,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質...プラスチック/アクリルウルトラマリンブルーの50cmです。1ヶ月ほど使用しましたが、劣化は特にありません。
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