インドネシア製☆US☆【民族ヒッピー パッチワーク中綿ジャケット】メンズXL

古着を中心に販売しております。☆フォロー割引も❗️（詳細はプロフィール、下記に記載）他にも様々なアイテムを出品しております♪→#古着屋monet（古着屋モネ)→#monet_jacket（ジャケット/コート/アウター類)インドネシア製☆US古着☆【民族ヒッピーパッチワーク中綿ジャケット】メンズXL程総柄のパッチワークジャケット雰囲気抜群の一枚です！———————————————【サイズ】メンズXL程レディース2XL程【カラー】マスタードイエロー、ベージュ、ブラック総柄【詳細サイズ】裄丈:約83cm身幅:約81cm着丈:約70cm※素人採寸なので参考程度にお願い致します。【コンディション】・クリーニング済み。・多少の使用感はありますが、目立つダメージのない良品です。———————————————★コメントなしの即決OKです。★質問があればお気軽にコメントを♪★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。———————————————☆お得な【フォロー割引】しております☆①「vintage古着★monet★」をフォロー②コメント欄にてフォローしたことをお伝え下さい③お値引きさせていただきます！●10,000円以上→300円引き●5,000円以上→200円引き●2,000円以上→100円引きぜひご利用ください♪※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください！※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。



BOGEM ネイティブデザイン 総柄シャツ メンズXL 古着 ブラウン系 茶色 インドネシア ジャワ島 【半袖シャツ】【PS0707】【FSS2308-50a】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト



古着 00s ナイキ フルジップ ジャージ XL スウォッシュ インドネシア製



送料240円】STATELESS カーニーハウス KEARNEY HOUSE 民族 エスニック ...



インドネシア製☆US古着☆【民族ヒッピー パッチワーク中綿ジャケット ...



インドネシア製☆US古着☆【民族ヒッピー パッチワーク中綿ジャケット ...



古着 00s ナイキ フルジップ ジャージ XL スウォッシュ インドネシア製



送料240円】STATELESS カーニーハウス KEARNEY HOUSE 民族 エスニック ...



古着 00s ナイキ フルジップ ジャージ XL スウォッシュ インドネシア製



インドネシア製☆US古着☆【民族ヒッピー パッチワーク中綿ジャケット ...



古着 00s ナイキ フルジップ ジャージ XL スウォッシュ インドネシア製



インドネシア製 レトロ オールド 古着 可愛い 絵本風イラスト プリント ...



90年代 CHAPS Ralph Lauren マルチカラー ボタンダウンシャツ メンズXL | フリマアプリ ラクマ



インドネシア製☆US古着☆【民族ヒッピー パッチワーク中綿ジャケット ...



BOGEM ネイティブデザイン 総柄シャツ メンズXL 古着 ブラウン系 茶色 ...



NIKE ナイキ オレゴン・ダックス スウェット プルオーバーパーカー メンズXL 古着 カレッジ チームロゴ スウェットパーカー フーディー グレー【パーカー】【SW20】【AN20】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト