FFA ジャケット ファーマーズジャケット 100-48

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○ご覧いただきありがとうございます○FFAジャケットです。右胸辺りにピンバッチのような跡があり、光の加減で見えたり見えにくかったりします。画像をご確認下さい。＊生地綿100%＊size100-48表記は100-48ですが、よくわからない為フリーサイズにしています。実寸を載せていますので、ご参考下さい。＊実寸肩幅52袖丈63.5身幅70着丈61.5素人寸法ですので多少の誤差はご了承下さい。古着ですので神経質な方、完璧を求められる方のご購入はご遠慮下さいませ。＊送料込みのお値段となっております。＊なるべく実物と近くなるように撮影していますが、画像と実物の色味が違う事がありますので、ご了承下さい。ストリート古着ヴィンテージアメカジused古着mixスポーツmix90s80s個性派古着派手奇抜高円寺原宿下北沢ビンテージUSAアメリカリバイバルなどお好きな方にも☆