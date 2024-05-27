【極美品】Hallstatt ハルシュタット HC-450 チェロ

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HallstattHC-450チェロ付属品充実 【商品状態】殆ど使用しておりませんですたので、目立つ傷や打跡もなく、全体的に綺麗な状態です。各部点検、試奏確認済み。購入時に駒調整やペグ調整など細かな調整をしておりますので、すぐにご使用頂ける状態でお届け致します。作りもしっかりしておりとても弾きやすいので、これから始められる方には自信を持ってお勧めできるセットとなります。ここまでの良品はなかなか見られる物ではありませんので、ぜひこの機会にご検討ください。