RATRACE ラットレース　ギブノーテイクノー

全体的にシルバー特有の小傷やくすみ、黒ずみがありますがシルバーの醍醐味だと思います。シルバー磨きにて、かるくは磨きます。画像物が全てになります。画像にてよく状態をご確認ください。中古品にご理解のない方は御遠慮下さい。サイズ直しをしています。グレートフロッグ、クレイジーピッグ、スターリんギア、ラットレースなど、スカルリングが好きな方は是非。



Rat Race / ラットレース GIVE NO TAKE NO SKULL RING 1 / ギブノーテイクノースカルリング 1 GTSR-1 リカービングカスタム スパイダーウェブ 受注生産品



Rat Race / ラットレース GIVE NO TAKE NO SKULL RING 1 / ギブノーテイクノースカルリング 1 GTSR-1 リカービングカスタム スパイダーウェブ 受注生産品



Give No Take No Skull Ring 2



Give No Take No Skull Ring 3 / Limited



ラットレース RAT RACE ギブノーテイクノースカルリング GTSR-1



Give No Take No Skull Ring 3 / Limited



Rat Raceラットレース 正規代理店 Rat リング《送料無料》Give No Take No Skull Ring 3



Give No Take No Skull Ring 2



Give No Take No Skull Ring



Give No Take No Skull Ring 3



Rat Raceラットレース 正規代理店 Rat リング《送料無料》Give No Take No Skull Ring 1



Rat Race / ラットレース GIVE NO TAKE NO SKULL RING 2 / ギブノーテイクノースカルリング 2 GTSR-2



Give No Take No Skull Ring 2



RAT RACE ラットレース リング GIVE NO TAKE NO SKULL RING ギブノー ...



Give No Take No Skull Ring 2